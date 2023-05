Insider trauen dem Anstieg der Börsen offensichtlich nicht so recht. Es gibt nur wenige Käufe und Verkäufe von Führungskräften. Einige Deals sind besonders interessant.

Der Fresenius-Chef und seine Finanzvorständin kauften im April Aktien des Gesundheitskonzerns. (Foto: IMAGO/STAR-MEDIA) Michael Sen und Sara Hennicken

Frankfurt Ein kleiner Schritt nach vorn, ein halber Schritt zurück. So lässt sich das Geschehen an den Börsen in den vergangenen Wochen beschreiben. Deutschlands wichtigster Aktienindex Dax hat seit April unter dem Strich weniger als anderthalb Prozent zugelegt, dabei aber sechs neue Jahreshochs markiert. „Der Anstieg des Dax auf bis zu 16.000 Punkte kann Käufer nicht mehr so recht überzeugen“, sagt Olaf Stotz, Professor für Asset-Management an der Privatuniversität Frankfurt School of Finance & Management.

Auch Vorstände und Aufsichtsräte scheinen dem Börsenanstieg nicht recht zu trauen – fürchten auf der anderen Seite wohl aber auch keine großen Verwerfungen. Das zeigt der Blick auf den Handel der Führungskräfte mit den Aktien der Unternehmen, für die sie arbeiten.

Stotz wertet die Handelsaktivitäten der Firmeninsider monatlich für das Handelsblatt aus und sagt: „Insider haben sich im April auffällig zurückgehalten.“ Dennoch gab es einige interessante Transaktionen, die auch für Privatanleger einen Blick wert sind.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen