Die Börsen steigen wieder, doch Vorstände und Aufsichtsräte haben sich im Oktober mit Käufen von Aktien der eigenen Unternehmen zurückgehalten. Die Firmeninsider zweifeln an der Erholung.

Die About-You-Aktie fällt – Mitgründer und Firmenchef Tarek Müller kauft nach.

Frankfurt Einen so guten Monat gab es für den Dax seit fast zwei Jahren nicht: Fast neuneinhalb Prozent hat der deutsche Leitindex im Oktober zugelegt – und auch in den November ist er mit leichten Aufschlägen gestartet. Doch wenn es nach Deutschlands Vorständen und Aufsichtsräten geht, ist der Rally nicht so ganz zu trauen.

Die monatliche Auswertung von Professor Olaf Stotz von der Privatuniversität Frankfurt School für das Handelsblatt zeigt: Im Oktober haben Firmeninsider zwar deutlich mehr Aktien der eigenen Unternehmen gekauft als verkauft – bei welchen genau, lesen Sie im Folgenden. Doch großer Optimismus lässt sich daraus noch nicht ableiten. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe:

