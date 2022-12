Insiderbarometer Topmanager nehmen nach der Erholungsrally an der Börse vermehrt Gewinne mit

Typischerweise verkaufen Vorstände und Aufsichtsräte nach Kursanstiegen verstärkt Aktien ihrer Unternehmen. Besonders deutlich wird die Strategie derzeit an einem Beispiel.

Die Insidertransaktionen sind ein gutes Beispiel für antizyklisches Investieren. (Foto: picture-alliance/dpa) Abfüllanlage von Krones

Frankfurt Die Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt hat sich auch im November fortgesetzt. Der Dax legte im abgelaufenen Monat um 8,6 Prozent zu und schloss am Mittwoch, dem letzten Tag des Monats, bei 14 397 Punkten. Mehr als acht Wochen notierte der deutsche Leitindex bis dahin im Plus.

Zugleich setzte ein Trend ein, der in solchen Phasen häufig zu beobachten ist: Deutschlands Vorstände und Aufsichtsräte nutzten die steigenden Kurse vermehrt, um Aktien ihrer eigenen Unternehmen zu verkaufen.

Insgesamt sind die Topmanager an der Börse etwas aktiver geworden als zuletzt. Das zeigt die monatliche Auswertung von Professor Olaf Stotz von der Privatuniversität Frankfurt School für das Handelsblatt: Im November gab es größere Käufe und Verkäufe zu beobachten.

