IPO Immobiliengesellschaft Epic Suisse will an die Schweizer Börse

Epic Suisse startet einen neuen Versuch an der Schweizer Börse. Mit dem Börsengang will die Immobiliengesellschaft rund 200 Millionen Franken einnehmen.

Wegen schlechter Marktbedingungen hatte Epic den für 2020 geplanten Börsengang verschoben. (Foto: dpa) Börse SIX in Zürich

Zürich An der Schweizer Börse SIX zeichnet sich der erste echte Börsengang im laufenden Jahr ab. Die Immobiliengesellschaft Epic Suisse will mit ihrem IPO rund 200 Millionen Franken einnehmen, wie die Firma am Montag mitteilte. Ende 2021 habe das Portfolio 25 Liegenschaften in der Genferseeregion und im Wirtschaftsraum Zürich im Wert von rund 1,5 Milliarden Franken umfasst. Mit der Transaktion, die von Credit Suisse und der Zürcher Kantonalbank organisiert werde, wolle Epic das Wachstum beschleunigen.

Eigentlich wollte die Gewerbeimmobilienfirma bereits 2020 an die Schweizer Börse gehen. Wegen der schlechten Marktbedingungen sagte Epic seinen Börsengang kurzfristig ab.

