IPO United-Internet-Tochter Ionos peilt Börsenbewertung von bis zu 3,15 Milliarden Euro an

Der Internetdienstleister Ionos plant den IPO und will Aktien für bis zu 543 Millionen Euro ausgeben. Der Börsenstart in Frankfurt ist für den 8. Februar geplant.

Der United Internet-Gründer benötigt Geld, weil der Mobilfunknetzaufbau seines Telekomunternehmens 1&1 teurer wird als geplant. (Foto: dpa) Ralph Dommermuth

Hamburg, Düsseldorf Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will seine Webhosting-Tochter Ionos am 8. Februar an die Frankfurter Börse bringen. Dabei sollen Aktien zu je 18,50 bis 22,50 Euro ausgegeben werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit peilt das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 2,6 bis 3,15 Milliarden Euro an.

Insgesamt werden 15,7 Millionen Aktien zum Kauf angeboten, Finanzinvestor Warburg Pincus verkauft einen Anteil von 3,75 Prozent an Ionos, während Mehrheitseigner United Internet 11,75 Prozent anbietet. Einschließlich Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption, die bei hoher Nachfrage ausgeübt werden kann, soll der Streubesitz nach dem Deal bei 17,3 Prozent liegen. Neue Anteilsscheine, deren Erlös Ionos direkt zufließen würde, sollen nicht ausgegeben werden.

