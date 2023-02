IPO United-Internet-Tochter Ionos preist Börsengang wohl am unteren Ende der Preisspanne

Der Internetdienstleister Ionos zollt den Märkten Tribut und gibt Aktien wohl zu je 18,50 Euro aus. Die Erstnotiz soll Bewegung in den Markt für Börsengänge bringen.

Die Preisspanne reichte von 18,50 bis 22,50 Euro. (Foto: mauritius images / Timon Schneider / Alamy / Alamy Stock Photos) Ionos-Börsengang

Frankfurt Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet wird die Aktien seiner Webhosting-Tochter Ionos wohl am unteren Ende der Preisspanne ausgeben. Damit bekommt das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden Euro. Wie die Banken, die den Börsengang organisieren, Investoren am Dienstag mitteilten, ist ein Preis von 18,50 Euro je Aktie zu erwarten.

Eine offizielle Entscheidung zum Emissionspreis will Ionos am Abend fällen. Allerdings deckt sich der Ausgabepreis in den allermeisten Fällen mit der finalen Preisempfehlung. Am Mittwoch beginnt der Handel mit Ionos-Papieren an der Frankfurter Börse. Damit verbunden ist die Hoffnung auf ein besseres IPO-Jahr 2023.

United Internet und Minderheitsinvestor Warburg Pincus hatten die Ionos-Aktien in einer Spanne von 18,50 bis 22,50 Euro angeboten. Investoren hielten sich allerdings angesichts der Lage an den Märkten mit Anfragen zurück.

