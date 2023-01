IPO United-Internet-Tochter Ionos soll im ersten Quartal an die Börse

Ein IPO sei für den Onlinedienstanbieter „nächster logische Schritt“, findet der Konzernchef. Er hofft auf eine Bewertung von bis zu fünf Milliarden Euro.

Montabaur Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will seine Hosting-Tochter Ionos im ersten Quartal an die Frankfurter Börse bringen. Der Mutterkonzern will die Mehrheit behalten, wie Ionos am Dienstag mitteilte. Ein Börsengang sei der „nächste logische Schritt“, sagte Konzernchef Ralph Dommermuth.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg im Dezember berichtet hatte, erhofft sich United Internet eine Ionos-Bewertung von bis zu fünf Milliarden Euro. Ionos erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Angaben zum angestrebten Ausgabepreis und zur Zahl der angebotenen Aktien machte Ionos zunächst nicht.

Die Papiere stammen den Angaben zufolge voraussichtlich ausschließlich aus den Beständen der beiden bisherigen Aktionäre United Internet und Warburg Pincus. Neue Anteilsscheine, deren Erlös Ionos direkt zufließen würden, sollen offenbar nicht ausgegeben werden.

