Kapitalmärkte China-Aktien: Welche Indizes Anleger kennen sollten

China-Papiere in Schanghai, Shenzhen, Hongkong und den USA entwickeln sich häufig sehr unterschiedlich. Das Handelsblatt erklärt, worin die Unterschiede bestehen und welche Risiken es gibt.

Neben Schanghai ist Shenzen die größte Festlandbörse Chinas. (Foto: Reuters) Börsentafel in Schanghai

Peking, Düsseldorf Analysten und Investoren sprechen häufig allgemein von China-Aktien. Nicht immer ist eindeutig, welche Werte damit gemeint sind.

So wird unterschieden zwischen den Aktien an den chinesischen Festlandsbörsen in Schanghai und Shenzhen, und chinesischen Unternehmen, die in Hongkong oder den USA gelistet sind. Die Risikoprofile unterscheiden sich zum Teil deutlich.

Das Handelsblatt erklärt, welche Indizes Anleger kennen sollten, wie sie sich unterscheiden und wo Risiken liegen.



China Securities Index 300

Chinas Leitindex China Securities Index 300, kurz CSI 300, bildet die Kursentwicklung der 300 meistgehandelten Aktien an den beiden größten Börsen Festland-Chinas, Schanghai und Shenzhen, ab. Index-Schwergewichte sind der Schnapsbrenner Kweichow Moutai, Batteriehersteller CATL, China Merchants Bank, Versicherer Ping An und das Solarunternehmen Longi Green Energy Technology.

