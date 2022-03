Kurskosmetik Alibaba erhöht Aktienrückkäufe auf 25 Milliarden Dollar – Was das für den Kurs bedeutet

Die Aktie des Onlinehändlers steigt um mehr als zehn Prozent. Ist das gerechtfertigt? Experten sind optimistisch, die Historie sagt etwas anderes.

Das E-Commerce-Unternehmen kauft schon seit mehreren Jahren Aktien zurück. Bislang konnte das den Kursverfall nicht aufhalten. (Foto: Bloomberg) Alibaba

Düsseldorf Der chinesische Onlinehändler Alibaba weitet seine Aktienrückkäufe massiv aus. Das Unternehmen mit Sitz in Hangzhou gab am Dienstag bekannt, bis März 2024 Aktien im Wert von weiteren zehn Milliarden Dollar zurückzukaufen.

Das ist das größte Rückkaufprogramm von Alibaba seit dem Börsengang im Jahr 2014. Das Gesamtvolumen der Rückkäufe steigt damit auf 25 Milliarden Dollar. Das ist Rekord unter den chinesischen Tech-Unternehmen.

An der Börse kam die Nachricht gut an: In Hongkong stieg die Alibaba-Aktie um mehr als zehn Prozent. Damit halbierte sie ihren Verlust seit Jahresbeginn auf rund acht Prozent.

Aber dient das Aktienrückkaufprogramm wirklich als Katalysator für den Kurs? Rukim Kuang, Gründer der Researchfirma Lens Company, hält die Entscheidung für sinnvoll, da die strengere Regulierung vonseiten der Regierung Investitionen erschweren würde.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen