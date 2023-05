Lufthansa-Hauptversammlung Wie viel Dividende zahlt die Lufthansa 2023?

Die Lufthansa Group setzt auch in diesem Jahr die Dividende aus. Perspektivisch soll es wieder eine Ausschüttung geben. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen zur Lufthansa-Hauptversammlung 2023.

Wann ist die Lufthansa-Hauptversammlung 2023?

Die Lufthansa-Hauptversammlung wird am 9. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Lufthansa-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 zahlt Lufthansa keine Dividende aus. Bereits in den Jahren zuvor verzichtete der Konzern aufgrund wirtschaftlicher Schieflage auf eine Dividendenausschüttung. Mit dem Geschäftsjahr 2023 wolle man allerdings wieder zur ursprünglichen Dividendenpolitik zurückkehren, kündigte das Luftfahrtunternehmen an. Diese entspricht einer Ausschüttung von 20 Prozent bis 40 Prozent des Konzernsgewinns als Dividende an die Aktionäre.

Wie hoch war die Lufthansa-Dividende 2022?

Eine Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 wurde ebenfalls gestrichen.

Wann hätte die Lufthansa-Aktie „ex dividende“ notiert?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie normalerweise „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Da die Dividende gestrichen ist, entfällt auch dieser Effekt. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Aktuelles zur Lufthansa

Wie von Analysten erwartet verzeichnete die Lufthansa im ersten Quartal dieses Jahres einen Verlust. Der bereinigte operative Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei 273 Millionen Euro, wie Europas größter Airlinekonzern am mitteilte. Im Vergleich dazu betrug der Betriebsverlust im Vorjahr noch 577 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf etwa sieben Milliarden Euro, während er im Vorjahr bei fünf Milliarden Euro lag. Tatsache ist: Die ersten drei Monate eines Jahres sind in der Luftfahrtbranche traditionell die schwächsten. Neben dem fehlenden Ostergeschäft, das in diesem Jahr in den April fiel, belasten stärker frequentierte Streiks die jüngste Quartalsbilanz des Konzerns.

