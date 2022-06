Lufthansa, Ryanair, IAG Airline-Aktien: Personalmangel würgt Hoffnung auf Erholung von Corona ab

Fluggesellschaften galten als Profiteure eines Endes der Coronapandemie. Die Hoffnungen lagen auf der Urlaubssaison. Doch jetzt gibt es neue Probleme.

Zuletzt wurden 900 innerdeutsche Flüge gestrichen. (Foto: dpa) Lufthansa

Düsseldorf Aktien von europäischen Airlines wie Lufthansa, Ryanair, Easyjet, der British-Airways-Mutter IAG oder Wizz Air galten als mögliche Profiteure von einem Ende der Coronapandemie. Doch jetzt tauchen neue Probleme auf: Zahlreiche Flüge fallen aus, weil in der gesamten Luftfahrtbranche das Personal fehlt.

Die Sorge um Störungen des Flugverkehrs in der Urlaubssaison belasten die Aktien der Fluglinien: Die Titel der Lufthansa verlieren am Freitag rund drei Prozent und gehören zu den größten Verlierern im Nebenwerte-Index MDax.

Das Unternehmen streicht allein für Juli 900 innerdeutsche und europäische Flüge an den Drehkreuzen in Frankfurt und München. Dies trifft Flüge am Freitag, Samstag und Sonntag – und zwar fünf Prozent der geplanten Kapazität an den Wochenenden. Seit Ende Mai haben die Papiere bereits mehr als zwölf Prozent an Wert verloren.



