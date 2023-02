Märkte Indische Aufsicht prüft Vorwürfe gegen Adani – Aktie fällt

Die Börsenaufsicht geht Vorwürfen der Marktmanipulation nach. Die Unternehmen der Adani-Gruppe haben seit Bekanntwerden der Verdachtsfälle rund 120 Milliarden Dollar an Marktwert verloren.

Die indische Börsenaufsicht ermittelt gegen den Konzern. (Foto: Reuters) Adani

Neu Delhi Die Börsenaufseher in Indien nehmen die Anschuldigungen des US-Leerverkäufers Hindenburg gegen den indischen Mischkonzern Adani unter die Lupe. Wie die Aufsichtsbehörde am Montag dem obersten Gericht des Landes laut Akte mitteilte, werden auch die Marktaktivitäten unmittelbar vor und nach der Veröffentlichung des Berichts am 24. Januar untersucht.

Der US-Hedgefonds wirft dem von Milliardär Gautam Adani geführten Konglomerat vor, Aktienkurse zu manipulieren und Offshore-Steuerparadiese zu nutzen. Seit dem kritischen Bericht von Hindenburg haben die sieben börsennotierten Unternehmen der Adani-Gruppe zusammen etwa 120 Milliarden Dollar an Marktwert verloren.

