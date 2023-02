US-Restaurantketten gelingt es immer wieder, ihre langfristige Wachstumsstory um ein Kapitel zu erweitern. Jetzt rücken To-go- und Drive-thru-Konzepte stärker in den Fokus.

Die Konzerne setzen auf eine Reihe neuer Konzepte. (Foto: IMAGO/Shotshop) Fast Food macht erfinderisch

Köln Viele Trends entstehen in den USA und setzen sich erst mit Zeitverzug in Europa durch. In der Folge profitieren börsennotierte Restaurantketten wie McDonald’s, Chipotle Mexican Grill sowie Yum Brands mit den Marken Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut und Taco Bell von einem stetigen Zustrom neuer Kunden.

Die langfristige Entwicklung der Aktienkurse dieser drei US-Fast-Food-Anbieter bestätigt den Erfolg des Geschäftsmodells: Essen möglichst bequem und schnell an Frau, Mann und Kind zu bringen.

Demnächst könnte es weitere Neuerungen im Bereich Restaurantgestaltung geben. Um dem ewigen Streben der Menschen nach Bequemlichkeit noch gerechter zu werden, testen die US-Fast-Food-Konzerne neue Formate, die Konzepte wie To-go, Drive-thru und Lieferservice in den Fokus rücken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen