Meme-Aktien Nach massiver Kurs-Rally: Investor Ryan Cohen verkauft alle Anteile an Bed Bath & Beyond

Denver Ryan Cohen galt als der Held der Reddit-Trader. Der aktivistische Investor hat sich in den vergangenen zwei Jahren bei den jungen Investoren beliebt gemacht, die sich auf sozialen Medien wie dem Online-Forum Reddit über ihre Trades absprechen. Erst in den vergangenen Wochen stand er erneut im Mittelpunkt.

Über seine Investmentfirma RC Ventures hatte er sogenannte Call-Optionen auf 1,67 Millionen Aktien von Bed Bath & Beyond erworben, wie kürzlich bekannt wurde. Seine Firma hielt bereits rund zwölf Prozent der Anteile an dem Einzelhändler. Die Optionen gaben ihm das Recht, bis zum Januar 2023 die Aktien zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Mit den Call-Optionen wettete er also auf einen steigenden Kurs der Aktie.

