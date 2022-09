Meme-Stock Gamestop-Aktie bis zu neun Prozent im Plus – Kooperation mit Kryptobörse sorgt für Kurssprung

Der US-Computerspielehändler geht eine Partnerschaft mit FTX US ein. Am Markt wird das als Zeichen gedeutet, dass es mit der neuen Strategie vorangeht.

Der Computerspielehändler will sein Geschäft immer mehr ins Digitale verlagern. (Foto: Reuters) Gamestop-Filiale

Düsseldorf Die Aktie des US-Computerspielehändlers Gamestop legt am Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld deutlich zu. Die Titel steigen an der Wall Street in der Spitze um knapp neun Prozent. In Deutschland gewann die Gamestop-Aktie am Handelsplatz Xetra bis zu 15 Prozent, gab dann aber einen Großteil der Gewinne wieder ab. Zuletzt lag das Plus noch bei knapp vier Prozent.

Mit rund 26 Dollar liegt die Aktie aber weiter deutlich unter dem Jahreshoch von fast 50 Dollar Ende März. Das Rekordhoch vom Januar 2021 liegt sogar bei knapp 120 Dollar.

Händler verweisen als Grund für den Kurssprung auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit FTX US, einer der größten Kryptobörsen, am Mittwochabend. Das werde als Zeichen gewertet, dass das Unternehmen bei seiner veränderten Strategie Fortschritte macht: Vorstandschef Ryan Cohen hat Gamer als eine der größten Zielgruppen der NFT-Industrie ausgemacht.

