Mercedes Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende zahlt die Mercedes-Benz Group?

Die Mercedes-Benz Group hält ihre ordentliche Hauptversammlung ab. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur HV und Dividende 2023.

Wann ist die Hauptversammlung 2023 der Mercedes-Benz Group?

Die Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group wird am 3. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird den Aktionären auf der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 5,20 Euro je Aktie vorgeschlagen. In Summe will Mercedes 5,6 Milliarden Euro an seine Eigentümer ausschütten.

Wie hoch war die Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 5,00 Euro je Aktie.

Wann zahlt die Mercedes-Benz Group die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende spätestens am 8. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Mercedes-Benz-Group-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.

Bis wann muss ich Mercedes-Benz-Group-Aktien kaufen, damit ich die Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Mercedes-Benz Group Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 3. Mai 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zu Mercedes

Der Autokonzern blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Gewinn stieg im Vorjahr um über ein Drittel und erreichte mit 14,8 Milliarden Euro einen neuen Bestwert. Und auch 2023 zeichnen die Zahlen ein positives Bild. Im ersten Quartal lag die operative Umsatzrendite in der dominanten Autosparte weiter bei fast 15 Prozent. Dennoch warnt Konzernchef Ola Källenius vor zunehmendem Druck. So dämpfen einerseits die steigenden Zinsen und die hohe Inflation die Nachfrage. Auf der anderen Seite steuern Autobauer wie Mercedes auf eine Überkapazität an Fahrzeugen zu. Denn die Chipkrise kühlt sich ab. Im Schnitt rechnen Börsianer dieses Jahr mit einem Rückgang der operativen Marge bei Mercedes um eineinhalb bis zwei Prozentpunkte.

Mehr: Autokonzern in Absturzgefahr: Mercedes erklimmt den Margen-Gipfel