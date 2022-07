Mercedes-Quartalszahlen So hoch sind Umsatz und Gewinn von Mercedes-Benz in Q2

Am 27. Juli 2022 stellte Mercedes-Benz die Bilanz für das zweite Quartal vor. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen und Vorjahresvergleiche.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Mercedes-Benz

Die Mercedes-Benz Group, ehemals Daimler, erzielte in Q2 2022 einen Umsatz von 36,4 Milliarden Euro.

Der Betriebsgewinn des Unternehmens belief sich auf 4,6 Milliarden Euro.

Der Gewinn pro Aktie lag in Q2 bei 2,91 Euro.

Wann veröffentlichte Mercedes-Benz die Quartalszahlen zu Q2 2022?

Am Mittwoch, den 27. Juli 2022, hat die Mercedes-Benz Group die Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 präsentiert. Der Finanzbericht und die Präsentation sind auf der Website des Unternehmens öffentlich zugänglich.

Wie hoch war der Umsatz von Mercedes-Benz im zweiten Quartal 2022?

In Q2 2022 erlöste die Mercedes-Benz Group über alle Betriebszweige hinweg 36,4 Milliarden Euro. Der Konzern steigerte damit den Umsatz um sieben Prozent im Vorjahresvergleich, obwohl das Absatzvolumen geringer ausfiel. Der Autobauer verkaufte in Q2 weltweit rund 481.000 Fahrzeuge, das sind rund 30.000 weniger als im Vorjahresquartal. Vor allem im April sackte der Absatz, geschwächt durch strenge Corona-Lockdowns in China, um über 27 Prozent ab.

Wie hoch war der Gewinn von Mercedes-Benz in Q2 2022?

Die Strategie des Autobauers, hohe Profitabilität trotz gesunkener Produktionszahlen zu gewährleisten, zahlte sich in Q2 aus: Der Betriebsgewinn belief sich auf 4,6 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von acht Prozent im Vorjahresvergleich.

Mit einer Umsatzrendite von über 14 Prozent in der Pkw-Sparte und einem Konzernergebnis von 3,6 Milliarden Euro entsprach Mercedes-Benz im zweiten Quartal den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen erhöhte der Stuttgarter Autobauer seine Prognose für die Umsatzrendite in der Autosparte auf zwölf bis 14 Prozent.

„Unser verstärkter Fokus auf begehrenswerte Top-End- und Elektrofahrzeuge in Kombination mit anhaltender Kostendisziplin hat es uns ermöglicht, trotz heftigen Gegenwinds ein starkes Ergebnis zu erzielen“, sagte Finanzchef Harald Wilhelm.

Historische Quartalszahlen von Mercedes-Benz im Überblick

Quartal Umsatz (Mrd. EUR) Nettogewinn (Mrd. EUR) Gewinn je Aktie (EUR) Q1 2022 34,9 3,9 3,36 Q4 2021 43,3 12,7 11,82 Q3 2021 40,1 3,6 2,31 Q2 2021 43,5 3,7 3,36 Q1 2021 41,0 4,4 4,01 Q4 2020 46,6 3,6 3,26 Q3 2020 40,3 2,2 1,92 Q2 2020 30,2 -1,9 -1,87 Q1 2020 37,2 0,17 0,09

Quelle: Unternehmen

