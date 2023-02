Metro-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Metro-Aktie?

Am 3. Februar 2023 wird die Metro AG ihre ordentliche Hauptversammlung abhalten. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Hauptversammlung 2023.

Wann findet die Hauptversammlung 2023 statt?

Die Hauptversammlung der Metro AG findet am 3. Februar 2023 statt.

Wie hoch ist die Metro-Dividende 2023?

Die Metro AG hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2021/2022 keinen Vorschlag zur Dividendenausschüttung vorzulegen.

Bis wann müssen Metro-Aktien erworben werden, um 2023 dividendenberechtigt zu sein?

Spätestens am Tag der Hauptversammlung, also am 3. Februar 2023, müssen Aktionärinnen und Aktionäre die Aktie von Metro gekauft haben, um dividendenberechtigt zu sein.

Wann notiert die Metro-Aktie 2023 „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich am 6. Februar 2023 um den Wert der Dividende, sofern eine ausbezahlt wird. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Metro-Aktie.

Wie hoch war die Metro-Dividende 2022?

Auch schon für das Geschäftsjahr 2020/2021 hatten die Aktionäre der Metro keine Dividende erhalten.

Wann war die Metro-Hauptversammlung 2022?

Die Metro-HV für das Geschäftsjahr 2020/2021 fand am 11. Februar 2022 statt.

Informationen von Metro zur Hauptversammlung 2023

Aktuelles zum Unternehmen

Für Schlagzeilen sorgte die Metro AG zuletzt unter anderem mit dem geplanten Verkauf seines Indien-Geschäfts, welches mehr als 31 Märkte sowie das gesamte Immobilienportfolio umfasst, an den indischen Konzern Reliance. Bei der bis März geplanten Transaktionen erhofft sich das Unternehmen einen Gewinn von ca. 150 Millionen Euro. Grund für den Verkauf ist der Fokus auf die Entwicklung des restlichen Länderportfolio, welches durch notwendige, massive Investitionen in die nun zum Verkauf stehenden Objekte erschwert worden wäre.

An einen Rückzug aus dem umstrittenen Russland-Geschäft ist wohl nach wie vor nicht zu denken. Als Grund gilt das riesige Immobilienportfolio sowie die Mitarbeiterzahl in Russland, welche einen schnellen Rückzug technisch und wirtschaftlich erschweren würden. Vor dieser Problematik sahen sich zwischenzeitlich eine Vielzahl großer deutscher Unternehmen.





