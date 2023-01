Microsoft Quartalszahlen Microsoft präsentiert durchwachsene Quartalszahlen

Am 24. Januar legte Microsoft seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal 2023 vor. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Microsoft

Der Umsatz von Microsoft belief sich im vergangenen Geschäftsquartal auf 52,7 Milliarden US-Dollar .

. Der Nettogewinn lag im vergangenen Quartal bei 16,4 Milliarden US-Dollar .

. Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 2,20 US-Dollar.

Wie zählt Microsoft die Quartale?

Microsoft hat eine ungewöhnlich Zählweise der Quartale. Da die Geschäftsjahre bei Microsoft am 1. Juli beginnen, geht das vierte Quartal eines Geschäftsjahres jeweils am 30. Juni zu Ende. Die am 24. Januar 2023 publizierten Quartalszahlen beziehen sich demnach laut Unternehmensangaben auf das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Wann veröffentlichte Microsoft die Quartalszahlen?

Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von Microsoft erschienen nach Börsenschluss am 24. Januar 2023 um 16 Uhr Pacific Time. In Deutschland war es 22 Uhr. Den Finanzbericht finden Anleger und Interessenten auf der Website des Unternehmens.

Da in der Tech-Branche aktuell viel Bewegung herrscht, haben Anleger die Quartalszahlen des Konzerns mit Spannung erwartet. So hatte Microsoft erst vergangenen Mittwoch angekündigt, im laufenden Quartal 10.000 Mitarbeitende zu entlassen. Der Softwarehersteller passe die Kostenstruktur an die Umsätze und die Nachfrage der Kunden an, erklärte Konzernchef Satya Nadella in einer Mitteilung. Zudem machte das Unternehmen mit einer Milliardeninvestition in OpenAI – die Firma hinter der KI-Software ChatGPT – Schlagzeilen.

Wie hoch war der Umsatz von Microsoft im zweiten Geschäftsquartal 2023?

Microsoft erzielte im vergangenen Quartal einen Gesamtumsatz von 52,7 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich steigerte der Softwareriese damit seine Erlöse um zwei Prozent.

Im Vorfeld des vergangenen Quartals warnte das Unternehmen um CEO Satya Nadella bereits vor einem deutlich langsameren Wachstum. Als Korridor gab Microsoft ein Umsatzziel von 52,35 Milliarden Dollar bis 53,35 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten hingegen einen Umsatz von rund 56 Milliarden Dollar für das abgelaufene Quartal erwartet.

Umsatztreiber blieb nach wie vor das Cloud-Geschäft von Microsoft mit Erlösen in Höhe von 27,1 Milliarden US-Dollar – das entspricht einem Anstieg von 22 Prozent im Jahresvergleich. Wie bereits im vorangegangenen Quartal erwirtschaftete Microsoft mehr als die Hälfte des Umsatzes im Cloud-Geschäft. So bleibt der unveränderte Wachstumsmotor die Cloudplattform Azure. Diese Plattform hat Microsoft - nach Amazon - weltweit zum zweitgrößten Anbieter von Cloud-Diensten gemacht und verbuchte ein Erlös-Wachstum von 31 Prozent.

Wie hoch war der Gewinn von Microsoft in Q2 2023?

In dem Quartalsbericht vom 24. Januar 2023 vermeldete das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 20,4 Milliarden US-Dollar. Das sind acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum – bei einer Umsatzrendite von 38 Prozent. Höhere Kosten im abgelaufenen Quartal schrumpften zudem den Nettogewinn des Unternehmens um 12 Prozent auf 16,4 Milliarden US-Dollar.

Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag in Q2 2023 bei 2,20 US-Dollar. Analysten hatten mit 2,30 US-Dollar gerechnet. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie, ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Erstveröffentlichung: 24. Januar 2023, 22:40 Uhr