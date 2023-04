Microsoft Quartalszahlen Microsoft präsentiert starke Quartalszahlen

Am 25. April legte Microsoft seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal 2023 vor. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Microsoft

Der Umsatz von Microsoft belief sich im vergangenen Geschäftsquartal auf 52,9 Milliarden US-Dollar .

. Der Nettogewinn lag im vergangenen Quartal bei 18,3 Milliarden US-Dollar .

. Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 2,45 US-Dollar.

Wie zählt Microsoft die Quartale?

Microsoft hat eine ungewöhnlich Zählweise der Quartale. Da die Geschäftsjahre bei Microsoft am 1. Juli beginnen, geht das vierte Quartal eines Geschäftsjahres jeweils am 30. Juni zu Ende. Die am 25. April 2023 publizierten Quartalszahlen beziehen sich demnach laut Unternehmensangaben auf das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Wann veröffentlichte Microsoft die Quartalszahlen?

Die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von Microsoft erschienen nach Börsenschluss am 25. April 2023 um 16 Uhr Pacific Time. In Deutschland war es 22 Uhr. Den Finanzbericht finden Anleger und Interessenten auf der Website des Unternehmens.

Da in der Tech-Branche aktuell viel Bewegung herrscht, haben Anleger die Quartalszahlen des Konzerns mit Spannung erwartet. Vor allem die Milliardeninvestition in OpenAI – die Firma hinter der KI-Software ChatGPT – machte in den vergangenen Monaten Schlagzeilen. Microsoft plant, KI verstärkt in seine Produkte zu integrieren.

>> Lesen Sie dazu: Kampf der KI-Giganten – So attackieren sich Microsoft und Google

Wie hoch war der Umsatz von Microsoft im dritten Geschäftsquartal 2023?

Microsoft erzielte im vergangenen Quartal einen Gesamtumsatz von 52,9 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich steigerte der Softwareriese damit seine Erlöse um sieben Prozent.

Umsatztreiber blieb nach wie vor das Cloud-Geschäft von Microsoft mit einem Wachstum von 27 Prozent im Jahresvergleich. So bleibt der unveränderte Wachstumsmotor die Cloudplattform Azure. Diese Plattform hat Microsoft - nach Amazon - weltweit zum zweitgrößten Anbieter von Cloud-Diensten gemacht. Auch der Umsatz der Tochter LinkedIn, des sozialen Netzwerks für Berufstätige, stieg um acht Prozent. Zudem schnitt der PC-Bereich mit einem Umsatz von über 13 Milliarden Dollar besser ab als erwartet, auch wenn hier ein Umsatzminus von neun Prozent stand.

Wie hoch war der Gewinn von Microsoft in Q3 2023?

In dem Quartalsbericht vom 25. April 2023 vermeldete das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 22,4 Milliarden US-Dollar. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum – bei einer Umsatzrendite von 42 Prozent. Netto verdiente der Konzern unterm Strich 18,3 Milliarden US-Dollar, neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt übertraf Microsoft die Prognosen der Wall-Street-Analysten sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz deutlich. Nachbörslich stieg die Aktie um bis zu neun Prozent. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie, ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Mehr: Microsoft – Aktie übertrifft Erwartungen und steigt um knapp neun Prozent

Erstveröffentlichung: 24. Januar 2023, 22:40 Uhr