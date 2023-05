MTU Aero Engines Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die MTU-Aktie?

MTU Aero Engines hält die Hauptversammlung 2023 im Mai ab. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur MTU-Aero-Engines-HV 2023.

Wann ist die MTU-Aero-Engines-Hauptversammlung 2023?

Die MTU-Aero-Engines-Hauptversammlung wird am Donnerstag, den 11. Mai 2023, abgehalten.

Wie hoch ist die MTU-Aero-Engines-Dividende 2023?

Die Aktionäre von MTU Aero Engines sollen für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) eine Dividende von 3,20 Euro je Aktie erhalten.

Wie hoch war die MTU-Aero-Engines-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 2,10 Euro je Aktie.

Wann zahlt MTU Aero Engines die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung an die Depotbanken ausgezahlt – in dem Fall am 16. Mai 2022.

Wann notiert die MTU-Aero-Engines-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der MTU-Aero-Engines-Aktie.

Bis wann muss ich MTU-Aero-Engines-Aktien kaufen, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 MTU-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2023 im Depot liegen.

Aktuelles zu MTU

Zwar hat der Münchener Triebwerksspezialist MTU Aero Engines im vergangenen Jahr die eigenen Umsatzprognosen knapp verfehlt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) übertraf jedoch die eigene Planung und kletterte um 40 Prozent auf 655 Millionen Euro. MTU wartet nicht nur Flugzeugtriebwerke, sondern entwickelt auch Komponenten für die Flugzeugmotoren. Zudem ist das Unternehmen im Militärgeschäft ansässig. Gegenwärtig liegt hier der Anteil am Umsatz zwar nur bei etwa zehn Prozent – doch im laufenden Jahr soll das Geschäft nach Konzernangaben um zehn Prozent wachsen. Hintergrund ist der Ukrainekrieg und die Absicht europäischer Staaten, die Militärausgaben zu erhöhen.

