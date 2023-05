Münchener-Rück-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Munich-Re-Aktie?

Die Münchener-Rück hält ihre ordentliche Hauptversammlung ab. Für das Geschäftsjahr 2022 gibt es eine Dividende. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Hauptversammlung 2023.

Wann ist die Hauptversammlung 2023 der Münchener Rück?

Die Münchener-Rück-Hauptversammlung wird am 5. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Dividende der Münchener Rück 2023?

Die Aktionäre der Münchener Rück können über den Dividendenvorschlag in Höhe von 11,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 abstimmen.

Wie hoch war die Dividende der Münchener Rück 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 11,00 Euro.

Wann zahlt die Münchener Rück die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung an die Depotbanken ausgezahlt. Daher ist die Dividende am 9. Mai 2022 fällig.

Wann notiert die Münchener-Rück-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Münchener-Rück-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Münchener-Rück-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Münchener-Rück-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot liegen.

Aktuelles zur Munich Re

Die Munich Re überraschte zum Jahresbeginn mit ihrer Bilanz. Der weltweit größte Rückversicherer verzeichnete im ersten Quartal ein Nettoergebnis von 1,3 Milliarden Euro, womit die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden. Eine positive Entwicklung zeigte sich in allen Geschäftsbereichen. Im größten Segment, der Rückversicherung Schaden/Unfall, konnte zwar noch kein exakter Gewinn ausgewiesen werden, jedoch erreichte die Schaden-Kosten-Quote trotz erheblicher Schäden infolge von Naturkatastrophen den Zielwert von rund 86,5 Prozent.

