Nemetschek-Hauptversammlung Wie viel Dividende zahlt Nemetschek 2023?

Die Nemetschek-Dividende für das Geschäftsjahr 2022 soll höher ausfallen als im Vorjahr. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Nemetschek-Hauptversammlung 2023.

Wann ist die Nemetschek-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung des Bau- und Planungs-Softwarespezialisten Nemetschek wird am 23. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Nemetschek-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro pro Aktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die Nemetschek-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 lag die Dividende bei 0,39 Euro.

Wann zahlt Nemetschek die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende spätestens am 26. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Nemetschek-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Nemetschek-Aktie.

Wann musste ich 2023 Nemetschek-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Nemetschek-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 23. Mai 2023, im Depot liegen.

Hintergründe zu Nemetschek

Eigentlich steht die Bauindustrie unter Druck. Die Materialkosten steigen, die Auftragslage innerhalb der Branche geht zurück. Nemetschek-CEO Yves Padrines sieht darin jedoch konkrete Chancen für sein Unternehmen. Architekten, Baufirmen und Immobilienverwalter kämen aufgrund des digitalen Wandels – angekurbelt durch die Pandemie – nicht mehr darum herum, mehr Software einzusetzen. Nemetschek bietet Programme zur Erfassung und Organisation aller Phasen der Planungs- und Bauprozesse. Damit verbucht der Konzern Umsätze von zuletzt mehr als 800 Millionen Euro. Gemessen am Börsenwert ist Nemetschek hinter SAP die Nummer zwei unter den deutschen Softwareherstellern.

