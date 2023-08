Die Streamingdienste versuchen, das Abonnentenwachstum aufrechtzuerhalten – doch der Markt ist hart umkämpft. Welche Aktien Kurschancen bieten.

Experten erwarten, dass der Streamingdienst seine führende Marktposition verteidigen wird. (Foto: Reuters) Schriftzug von Netflix

Köln Hollywood steht still, die roten Teppiche bleiben leer: Schauspielerinnen und Drehbuchautoren in den USA sind Mitte Juli erstmals seit den 1960er-Jahren gemeinsam in den Streik getreten. Sie kämpfen für einen Mindestlohn und dafür, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu regulieren. Worum es ihnen auch geht: eine faire Beteiligung an den Gewinnen von Streamingdiensten.

Werden TV-Serien oder Kinofilme als Wiederholung gezeigt, erhalten Schauspieler und Autorinnen Tantiemen. Diese Regelung gilt bisher nicht bei Streamingplattformen, die genaue Zahlen zu ihren Inhalten nicht veröffentlichen. Damit entfallen wichtige Einnahmen für Filmschaffende.

„Im Grunde stehen alle Streamingdienstleister vor der gleichen Herausforderung“, sagt Marc Kiewitz, Head of German Markets beim Brokerhaus ActivTrades Europe. „Abonnentenwachstum aufrechterhalten und gleichzeitig Profitabilität steigern.“

Das ist keine einfache Aufgabe: Traditionelle Medienkonzerne wie Disney und Warner Bros. holen mit ihren eigenen Streamingangeboten stark auf.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen