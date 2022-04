Netflix-Quartalszahlen Netflix kämpft mit rückläufigen Abozahlen – Aktie bricht ein

Am 19. April hat Netflix die Finanzergebnisse für Q1 2022 vorgestellt. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen sowie Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Netflix

In Q1 2022 erzielte Netflix einen Umsatz in Höhe von rund 7,8 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn des Unternehmens betrug 1,6 Milliarden US-Dollar.

Netflix generierte dabei einen Gewinn je Aktie von 3,53 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Netflix die Quartalszahlen zu Q1 2022?

Am Dienstag, den 19. April 2022, hat Netflix seine Quartalsbilanz veröffentlicht.

Wie hoch war der Umsatz von Netflix im ersten Quartal 2022?

Der Umsatz von Netflix betrug im ersten Quartal 2022 rund 7,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich stieg der Umsatz damit um knapp zehn Prozent.

Entgegen der Prognose des Unternehmens, 2,5 Millionen Neukunden zu generieren, ist der Kundenstamm um etwa 200.000 Abonnenten im ersten Quartal geschrumpft. Für Q2 2022 prognostiziert Netflix einen weiteren Rückgang bezahlter Abonnenten von rund zwei Millionen.

Nachbörslich gab die Netflix-Aktie um mehr als 25 Prozent nach.

Wie hoch war der Gewinn von Netflix in Q1 2022?

Das Betriebsergebnis von Netflix blieb mit 1,9 Milliarden US-Dollar in etwa auf Vorjahresniveau. Daraus ergibt sich eine Umsatzrendite für Q1 in Höhe von 24 Prozent. Netto erzielte das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug in Q1 3,53 Euro, während die operative Marge 25,1 Prozent betrug.

Historische Quartalszahlen von Netflix im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q4 2021 7,7 0,6 1,33 Q3 2021 7,5 1,5 3,19 Q2 2021 7,3 1,4 2,97 Q1 2021 7,2 1,7 3,75 Q4 2020 6,6 0,5 1,19 Q3 2020 6,4 0,8 1,74 Q2 2020 6,1 0,7 1,59 Q1 2020 5,8 0,7 1,57 Q4 2019 5,5 0,6 1,30 Q3 2019 5,3 0,7 1,47 Q2 2019 4,9 0,3 0,60 Q1 2019 4,5 0,3 0,76

Quelle: Unternehmen

Vor allem im ersten Quartal 2021 machte sich die Coronakrise in den Zahlen des Unternehmens bemerkbar. Gewinn und Umsatz stiegen jeweils auf ein Rekordhoch. Allerdings kämpft Netflix mit wachsender Konkurrenz durch Disney, was mitunter den Kurs der Aktie beeinflusst. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Netflix-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

