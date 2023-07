Netflix Quartalszahlen Streamingdienst verzeichnet Nutzerwachstum – Aktie fällt

Am 19. Juli hat Netflix die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 vorgestellt. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen sowie Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Netflix

In Q2 2023 erzielte Netflix einen Umsatz in Höhe von rund 8,19 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn des Unternehmens betrug 1,49 Milliarden US-Dollar.

Netflix verzeichnete dabei einen Gewinn je Aktie von 3,29 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Netflix die Quartalszahlen zu Q2 2023?

Am Mittwoch, den 19. Juli 2023, hat Netflix seine Quartalsbilanz veröffentlicht. Der Finanzbericht ist seither auf der Website des Unternehmens für Anleger und Interessierte zugänglich. Die per Video aufgezeichnete Stellungnahme der Geschäftsführung findet sich auf dem unternehmenseigenen YouTube-Kanal.

Wie hoch war der Umsatz von Netflix im zweiten Quartal 2023?

Der Umsatz von Netflix betrug im zweiten Quartal 2023 rund 8,19 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich stieg der Umsatz damit um 2,7 Prozent. Die Zahl der Neukunden stieg im zweiten Quartal auf 5,9 Millionen an, damit verzeichnete das Unternehmen zum Quartalsende insgesamt 238,4 Millionen zahlende Kunden. Für das dritte Quartal prognostiziert der Konzern einen Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Fakt ist: Der Streamingmarkt gilt inzwischen als hart umkämpft. So steht Netflix vor einer wachsenden Zahl an Konkurrenten in der Serien- und Filmanbieterbranche – bei gleichzeitig sinkender Konsumlaune der Verbraucher. Daher führte der Streaming-Anbieter im Kampf um Marktanteile im vergangenen Jahr auch einen neuen Tarif ein. So gibt es seit einiger Zeit neben den herkömmlichen Abo-Modellen ein preislich günstigeres, jedoch von Werbeanzeigen begleitetes Model. Zudem verlangt Netflix inzwischen eine Gebühr für Account-Sharing, also das Teilen eines Nutzeraccounts mit anderen Personen.

Wie hoch war der Gewinn von Netflix in Q2 2023?

Das Betriebsergebnis von Netflix vor Steuern und Abgaben liegt mit 1,68 Milliarden US-Dollar knapp über dem Ergebnis des gleichen Zeitraums im Vorjahr. Damals waren es 1,62 Milliarden US-Dollar. Netto erzielte das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 1,49 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,44 Milliarden Dollar – ein Plus von 3,2 Prozent. Der Gewinn je Aktie betrug in Q2 3,29 Dollar.

Die Anleger waren jedoch vor allem von der Prognose des Konzerns enttäuscht. Denn der Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood hat bereits einige Produktionen zum Erliegen gebracht. Ein Problem, das perspektivisch auch den Nachschub an Serien und Filmen betreffen werde, meinen Analysten. So wird Netflix im laufenden Quartal zunächst einmal mehr freies Geld ausgeben müssen, wie das Unternehmen erklärte. Nachbörslich fiel die Aktie um 8,3 Prozent.

Historische Quartalszahlen von Netflix im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q 1 2023 8,2 1,3 2,88 Q4 2022 7,9 0,06 0,12 Q3 2022 7,9 1,4 3,10 Q2 2022 8,0 1,4 3,20 Q1 2022 7,8 2,0 3,53 Q4 2021 7,7 0,6 1,33 Q3 2021 7,5 1,5 3,19 Q2 2021 7,3 1,4 2,97 Q1 2021 7,2 1,7 3,75 Q4 2020 6,6 0,5 1,19 Q3 2020 6,4 0,8 1,74 Q2 2020 6,1 0,7 1,59 Q1 2020 5,8 0,7 1,57 Q4 2019 5,5 0,6 1,30 Q3 2019 5,3 0,7 1,47 Q2 2019 4,9 0,3 0,60 Q1 2019 4,5 0,3 0,76

Quelle: Unternehmen

Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Netflix-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Mehr: Disney will bei Marvel und „Star Wars“ sparen

Dieser Artikel wurde zuerst am 25. Mai 2021 um 16:30 Uhr veröffentlicht und wird kontinuierlich aktualisiert.