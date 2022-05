Neuemission Aktien der Immobilienfirma Epic Suisse legen bei Börsengang leicht zu

Die Papiere notieren nach Handelsstart leicht über dem Ausgabepreis. Das Unternehmen kommt auf eine Marktkapitalisierung von 700 Millionen Franken.

Epic Suisse geht an die Börse. (Foto: AP) Baukräne

Zürich Die Aktien der Gewerbeimmobilienfirma Epic Suisse haben sich beim Börsengang an der Schweizer SIX etwas fester gezeigt. Kurz nach dem Handelsstart am Mittwoch notierten die Titel bei 68,42 Franken und damit leicht über dem Ausgabepreis von 68 Franken je Aktie.

Die anfänglich angepeilte Preisspanne hatte von 67 bis 77 Franken gereicht. Epic kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 700 Millionen Franken.

Den Bruttoerlös des Börsengangs von rund 183 Millionen Franken will die Firma neben der Ablösung von Bankkrediten und Gesellschafterdarlehen auch zur Finanzierung der laufenden Entwicklungsprojekte sowie möglicher künftiger Akquisitionen verwenden.

