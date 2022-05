Neuemission Börsengang der Immobilienfirma Epic Suisse kommt zustande

Handelsstart ist bereits an diesem Mittwoch. Der Ausgabepreis ist auf 68 Franken pro Papier festgelegt worden.

Zürich Der Börsengang der Gewerbeimmobilienfirma Epic Suisse an der Schweiz SIX ist trotz eines schwierigen Marktumfeldes in trockenen Tüchern. Der Ausgabepreis wurde auf 68 Franken pro Aktie festgelegt, wie Epic am Mittwoch mitteilte. Dies liegt nahe am unteren Ende der anfänglich angepeilten Preisspanne von 67 bis 77 Franken.

Epic kommt damit vor der Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf eine Marktkapitalisierung von 693 Millionen Franken. Den Bruttoerlös des Börsengangs von rund 183 Millionen Franken solle neben der Ablösung von Bankkrediten und Gesellschafterdarlehen auch zur Finanzierung der laufenden Entwicklungsprojekte sowie möglicher künftiger Akquisitionen verwendet werden. Handelsstart an der SIX sei an diesem Mittwoch um neun Uhr.

