Neuemissionen Bericht: Logistiksparte von Alibaba hofft auf IPO-Erlös von etwa zwei Milliarden Dollar

Sydney, Hongkong Bei ihrem Börsengang will die Logistiksparte des chinesischen Online-Händlers Alibaba bis zu zwei Milliarden US-Dollar einsammeln, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf Insider. Die Erstnotiz von Cainiao in Hongkong sei für Anfang 2024 geplant.

Das Unternehmen wollte sich zu diesem Thema auf Anfrage der Nachrichtenagentur nicht äußern. Alibaba war für einen Kommentar ebenfalls nicht für Reuters zu erreichen.

Der Online-Händler, der im März seine Aufspaltung angekündigt hatte, hält 67 Prozent an Cainiao. Die 2013 gegründete Firma bietet Software und Daten für Warenhäuser und Speditionen an.

