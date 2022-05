Neuemissionen Börsengang-Volumen in Hongkong erreicht Neun-Jahres-Tief

Das Volumen der IPOs ist an dem asiatischen Börsenplatz in diesem Jahr bisher um 90 Prozent zurückgegangen. Auf der Weltrangliste rutscht der Hongkonger Börsenbetreiber ab.

Das Volumen der Neuemissionen fiel in diesem Jahr bisher um 90 Prozent. (Foto: imago images/CHROMORANGE) Hongkonger Skyline

Hongkong Die Konjunkturabkühlung und regulatorische Hürden in China halten Firmen zunehmend von einem Börsengang in Hongkong ab. Das Volumen der Neuemissionen fiel in diesem Jahr bisher um 90 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar, wie aus Daten des Anbieters Refinitiv hervorgeht.

Das ist so wenig wie zuletzt 2013. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt schon 20,7 Milliarden Dollar.

Für den Börsenplatz Hongkong sind das genauso schlechte Nachrichten wie für die Investmentbanken, die in der Region rund ein Drittel ihrer Einnahmen mit Kapitalmarktgeschäften betreiben. Der Hongkonger Börsenbetreiber HKEX ist auf der weltweiten Rangliste auf Platz zehn von drei abgerutscht.

Frank Bi, Partner der Anwaltskanzlei Ashurst, erklärte die Entwicklung auch mit der verschlechterten finanziellen Lage von Börsenkandidaten. Dadurch komme es zu Verzögerungen.

