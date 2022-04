Neuemissionen Indonesischer Tech-Firma GoTo gelingt Sprung aufs Börsenparkett

Investoren setzen auf die Wachstumsaussichten des Internet-Startups. Die Aktien sprangen um 23 Prozent in die Höhe.

GoTo entstand erst im vergangenen Jahr durch den Zusammenschluss des Uber- und Grab-Konkurrenten Gojek und des Onlinehändlers Tokopedia. (Foto: Bloomberg) GoTo

Jakarta Einer der größten Börsengänge in diesem Jahr ist Indonesiens größter Technologiefirma GoTo am Montag erfolgreich gelungen. GoTo nahm beim Sprung auf das Börsenparkett rund eine Milliarde Euro ein, die Aktie legte bei ihrem Debüt um bis zu 23 Prozent zu. Nach Refinitiv-Daten handelte es sich um den fünftgrößten Börsengang weltweit in diesem Jahr.

GoTos Gang an die Börse wurde von Finanz-Experten genau beobachtet, nachdem einige IPO-Pläne aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und steigender Zinsen auf Eis gelegt worden waren. „Es gab keinen perfekten Zeitpunkt für diesen Börsengang“, sagte GoTo-Chef Andre Soelistyo – doch habe es sich bewährt, dass sich das Unternehmen auf seinen Heimatmarkt und die dortigen Investoren konzentriert habe.

Da die südostasiatische Technologiebranche an Fahrt gewinnt, ist das starke Debüt von GoTo ein gutes Zeichen für andere Technologieunternehmen der Region, die in Indonesien oder in Übersee an die Börse gehen wollen.

