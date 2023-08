Nordex Aktie Chart, Analyse und Prognose zum Nordex-Aktienkurs

Die Nordex-Aktie hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Höhen und Tiefen erlebt. Wie könnte sich der Kurs künftig entwickeln? Eine Analyse und Prognose.

Seit Anfang der Woche steigt der Kurs der Nordex-Aktie. Dies ist auf eine Reihe von Großaufträgen zurückzuführen, die das Unternehmen erhalten hat. Zu diesen Aufträgen gehören die Lieferung von 27 N163/6.X-Turbinen für drei Projekte in der Türkei, die von der Heitkamp Industrial Solutions GmbH im Auftrag von Rönesans Enerji durchgeführt werden. Hinter den Aufträgen steckt ein Gesamtvolumen von 189 Megawatt. Aufgrund des hohen Auftragsvolumens konnte der Kurs der Nordex-Aktie zuletzt deutlich zulegen. Am Dienstag stieg der Kurs um 5,7 Prozent – und auch am Mittwoch setzte sich dieser Aufwärtstrend fort.

„Wir freuen uns, unsere Position als Marktführer in der Türkei erneut zu stärken“, erklärte Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. Die Türkei hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2035 18 Gigawatt an neuen On- und Offshore-Windkapazitäten zu schaffen. Dies würde eine Gesamtleistung von 30 Gigawatt bedeuten.

Nordex und der Windenergiemarkt

Neben den Aufträgen aus der Türkei hat Nordex auch einen bedeutenden Auftrag aus Kanada erhalten. Für den Windpark „Forty Mile“ im kanadischen Alberta soll das Unternehmen 49 Turbinen des Typs N155/5.X liefern. Dieser Windpark soll nach seiner Fertigstellung im ersten Quartal 2025 mit einer installierten Leistung von knapp 280 MW der größte Windpark von Acciona Energía in Nordamerika sein.

Prognose und Ausblick für die Nordex-Aktie

Trotz des jüngsten Anstiegs bleibt das Chartbild der Nordex-Aktie angeschlagen. Eine nachhaltige Trendwende erwarten Marktbeobachter erst, wenn die Margen des Unternehmens deutlich besser werden. So betrug die EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2023 minus 4,2 Prozent. Die jüngsten Entwicklungen offenbaren zugleich, wie stark der Aktienkurs durch Markttrends und spezifische Unternehmensnachrichten beeinflusst werden kann. Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung gilt es für Anleger, nicht überstürzt zu handeln und die Entwicklung der Nordex-Aktie genau zu beobachten.

