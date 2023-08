Nvidia Aktienkurs Analyse, Performance & Prognose der Nvidia-Aktie

Wie könnte sich der Kurs der Nvidia-Aktie entwickeln? Welche Potentiale offenbart die aktuelle Performance – und was sollten Anleger wissen? Eine Analyse und Prognose zur Nvidia-Aktie.



(Foto: Bloomberg) Wie sieht die aktuelle Prognose für Nvidia aus?

Risikohinweis

Hinweis: Dieser Text ist keine Empfehlung zum Kauf der beschriebenen Aktie. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Aktienkursentwicklung der Nvidia-Aktie

Die Aktie hat in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Wertsteigerung von 15.340 Prozent erlebt, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 65,5 Prozent entspricht. Ein Investment von 10.000 Euro wäre in diesem Zeitraum auf 1.544.000 Euro gestiegen.

Aktuelle Marktsituation

Nach einem kürzlichen Rücksetzer hat die Nvidia-Aktie wieder den Weg nach oben gefunden. Die Aktie hat an den letzten Handelstagen Pluszeichen verzeichnet und steht auch zur Wochenmitte auf der Gewinnerseite.

Die Zahlen des vorletzten Quartals sind immer noch präsent im Bewusstsein der Experten. Nvidia hatte damals mit fantastischen Zahlen und einer sehr guten Zukunftsprognose für Begeisterung gesorgt. Direkt nach der Zahlenbekanntgabe schnellte die Aktie um 25 Prozent nach oben.

Analystenmeinungen zu Nvidia

Analysten sind optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten von Nvidia. Blayne Curtis von Barclays bezeichnete Nvidia als den "besten der KI-Namen" und als eine bevorzugte Investitionsmöglichkeit in diesem Bereich. Curtis begründete den Anstieg der Aktien in diesem Jahr mit der Tatsache, dass immer mehr Unternehmen ihre Budgets für Cloud-Investitionen in KI investieren und Nvidia keine Anzeichen für einen "klaren Konkurrenten" in diesem Bereich aufweist.

Quartalsprognosen für die Aktie

Die Wall Street erwartet ein weiteres starkes Quartal für Nvidia. Harsh Kumar von Piper Sandler geht davon aus, dass Nvidia die Schätzungen für das Juli-Quartal übertreffen und eine starke Prognose für das Oktober-Quartal abgeben wird. Er erwartet ein anhaltendes Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund hob Kumar sein Kursziel auf 500 US-Dollar an, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 14 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag entspricht.

Lieferengpässe

Trotz der positiven Prognose gibt es auch einige potenzielle Hindernisse. Raymond James Analyst Srini Pajjuri merkte an, dass Lieferengpässe den kurzfristigen Aufwärtstrend von Nvidia begrenzen könnten. Pajjuri hob das Kursziel von Raymond James auf 500 US-Dollar an und erhöhte die Schätzungen für den Umsatz und das Non-GAAP EPS.

Mehr zum Thema Nvidia:

Langfristige Aussichten

Langfristig gesehen, bleiben die Aussichten für Nvidia positiv. Aufgrund der starken Performance und der zukunftsträchtigen Technologien, bleibt die Nvidia-Aktie eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Der Aktienkurs könnte auch in den kommenden Quartalen weiter steigen, insbesondere wenn das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnerwartungen weiterhin übertreffen kann.

Sollte man die Nvidia-Aktie jetzt kaufen?

Zusammenfassend weist die Nvidia-Aktie eine starke Performance auf und hat gute Aussichten für die Zukunft. Daher könnte die Nvidia-Aktie eine interessante Option für Anleger sein, die in den Tech-Sektor investieren möchten.

Mehr: Der Boom der Chipaktien