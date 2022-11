Paypal Quartalszahlen Aktie stürzt trotz starker Bilanz ab

Am 3. November präsentierte der Bezahldienst Paypal seine Bilanz für das dritte Quartal 2022. Wir zeigen die aktuellen Quartalszahlen, Vergleiche zu Vorjahren und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den aktuellen Zahlen von Paypal

Paypal erzielte in Q3 Erlöse in Höhe von 6,85 Milliarden Dollar.

Netto verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von rund 1,3 Milliarden Dollar.

Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 1,15 Dollar.

Wann veröffentlichte Paypal die Quartalszahlen zu Q3 2022?

Am Donnerstag, den 3. November 2022, hat der Bezahldienst Paypal die Ergebnisse des dritten Jahresquartals offiziell vorgestellt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien hat um 14 Uhr (Pacific Time) die Quartalszahlen präsentiert – in Deutschland war es 23 Uhr. Interessierte konnten per Webcast zuschauen. Dieser bleibt zusammen mit dem Finanzbericht für mehrere Monate auf der Website des Unternehmens öffentlich zugänglich.

Wie hoch war der Umsatz von Paypal im dritten Quartal 2022?

In Q3 2022 erzielte Paypal einen Konzernumsatz in Höhe von 6,85 Milliarden US-Dollar. Damit steigerte sich das Unternehmen im Vorjahresvergleich um 11 Prozent und übertraf die Markterwartungen. In Q3 2021 hatte es noch einen Umsatz von 6,18 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Wie hoch war der Gewinn von Paypal im dritten Quartal 2022?

Der Betriebsgewinn von Paypal belief sich in Q3 auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr fiel das Ergebnis damit um sieben Prozent höher aus. Die Umsatzrendite liegt bei rund 16 Prozent. Netto steigerte Paypal seinen Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 US-Dollar.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Trotz der insgesamt starken Bilanz fiel die Paypal-Aktie nachbörslich um 9,7 Prozent. Hintergrund des Wertverlusts ist eine gesenkte Prognose für das laufende Schlussquartal des Jahres, die Paypal vermeldete. So rechnet der Konzern mit einer sich abschwächenden Konjunkturlage, was sich wiederum auf den Umsatz des Unternehmens auswirken soll.

Finden Sie hier den aktuellen Kurs der Paypal-Aktie.

Historische Quartalszahlen von Paypal in der Übersicht

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD)

Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q2 2022 6,8 -0,3 0,93 Q1 2022 6,5 0,5 0,88 Q4 2021 6,9 0,8 0,68 Q3 2021 6,2 1,1 0,92 Q2 2021 6,2 1,2 1,0 Q1 2021 6,0 1,1 0,92 Q4 2020 6,1 1,6 1,32 Q3 2020 5,5 1,0 0,86 Q2 2020 5,3 1,5 1,29 Q1 2020 4,6 0 0,07 Q4 2019 5,0 0,5 0,43 Q3 2019 4,4 0,5 0,39 Q2 2019 4,3 0,8 0,69 Q1 2019 4,1 0,7 0,56

Quelle: Unternehmen

Mehr: Mehr Onlineshopping: Paypal zählt 32 Millionen Kunden in Deutschland