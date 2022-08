Paypal Quartalszahlen So hoch sind Umsatz und Gewinn von Paypal in Q2 ausgefallen

Am 2. August präsentierte der Bezahldienst Paypal seine Bilanz für das zweite Quartal 2022. Wir zeigen die aktuellen Quartalszahlen, Vergleiche zu Vorjahren und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den aktuellen Zahlen von Paypal

Paypal erzielte in Q2 Erlöse in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar.

Netto verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar.

Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 0,93 Dollar.

Wann veröffentlichte Paypal die Quartalszahlen zu Q2 2022?

Am Dienstag, den 2. August 2022, hat der Bezahldienst Paypal die Ergebnisse des zweiten Jahresquartals offiziell vorgestellt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien hat um 14 Uhr (Pacific Time) die Quartalszahlen präsentiert – in Deutschland war es 23 Uhr. Interessierte konnten per Webcast zuschauen. Dieser bleibt für mehrere Monate auf der Website des Unternehmens öffentlich zugänglich.

Wie hoch war der Umsatz von Paypal im zweiten Quartal 2022?

In Q2 2022 erzielte Paypal einen Konzernumsatz in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar. Damit steigerte sich das Unternehmen im Vorjahresvergleich um 9 Prozent. In Q2 2021 hatte es noch einen Umsatz von 6,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Dabei baut die US-Firma um CEO Dan Schulman ihren Geschäftsbereich kontinuierlich aus. Im September 2021 verkündete das Unternehmen den Kauf des japanischen Bezahldiensts Paidy und stärkte in dem Zusammenhang sein Geschäft mit Ratenzahlungen.

Letztere boomt seit Beginn der Coronapandemie. Zuvor hatte Paypal-Konkurrent Square den australischen Anbieter Afterpay für 29 Milliarden Dollar erworben. Passend dazu finden Sie hier die jüngsten Quartalszahlen von Square.

Wie hoch war der Gewinn von Paypal im zweiten Quartal 2022?

Das Betriebsgewinn von Paypal belief sich in Q2 auf 764 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr fiel das Ergebnis damit um 32 Prozent. Die Umsatzrendite liegt bei knapp 16 Prozent. Netto erzielte Paypal in Q2 einen Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 US-Dollar.

Die Aktie schoss nachbörslich um 14 Prozent nach oben. Die Wall Street begrüßte den Einstieg eines einflussreichen Hedgefonds. Finden Sie hier den aktuellen Kurs der Paypal-Aktie.

Historische Quartalszahlen von Paypal in der Übersicht

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD)

Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q1 2022 6,5 0,51 0,88 Q4 2021 6,9 0,8 0,68 Q3 2021 6,2 1,1 0,92 Q2 2021 6,2 1,2 1,0 Q1 2021 6,0 1,1 0,92 Q4 2020 6,1 1,6 1,32 Q3 2020 5,5 1,0 0,86 Q2 2020 5,3 1,5 1,29 Q1 2020 4,6 0 0,07 Q4 2019 5,0 0,5 0,43 Q3 2019 4,4 0,5 0,39 Q2 2019 4,3 0,8 0,69 Q1 2019 4,1 0,7 0,56

Quelle: Unternehmen

