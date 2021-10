Quartalszahlen Nel Asa So hoch könnten Umsatz und Gewinn von Nel Asa in Q3 ausfallen

Am 21. Oktober 2021 präsentiert Nel Asa seine Bilanz für das dritte Quartal. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Nel Asa

Der Umsatz von Nel Asa belief sich in Q2 2021 auf umgerechnet 19,1 Millionen US-Dollar.

Analysten rechnen in Q3 mit einem leichten Umsatzplus von zwei Millionen US-Dollar im Vorjahresvergleich.

Der Verlust pro Aktie wird in Q3 auf etwa 0,02 US-Dollar geschätzt.

Wann veröffentlicht Nel Asa die Quartalszahlen zu Q3 2021?

Am Donnerstag, den 21. Oktober 2021, wird Nel Asa die Ergebnisse des dritten Jahresquartals offiziell vorstellen. Voraussichtlich wird das norwegische Unternehmen mit Sitz in Oslo um 8 Uhr (MEZ) die Quartalszahlen präsentieren. Interessierte können per Livestream zuschauen.

Prognose: Wie hoch werden Umsatz und Gewinn von Nel Asa in Q3 2021 ausfallen?

Analysten trauen dem Unternehmen in Q3 ein geringes Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Hat das Unternehmen in Q3 2020 noch 17,2 Millionen US-Dollar umgesetzt, sollen es laut Analysten der Plattform „Marketscreener“ in Q3 2021 etwa 19,3 Millionen US-Dollar sein. Das entspräche einem Umsatzwachstum von zwölf Prozent.

Doch das reicht nicht aus, um die Verluste auszugleichen. Der Nettoverlust des Unternehmens belief sich in Q3 2020 auf rund 73 Millionen US-Dollar. Analysten zufolge wird Nel Asa auch in Q3 2021 Verlust machen – rund 22 Millionen US-Dollar, so die Schätzungen.

Auch Anlegerinnen und Anleger enttäuschte das auf Elektrolyseure und Wasserstoff-Betankungsanlagen spezialisierte Unternehmen. Vor allem nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu Q1 sackte die Aktie ab. Mit Blick auf den Jahresbeginn verlor die Nel-Asa-Aktie bis heute mehr als 50 Prozent an Wert und liegt seit einem Monat zwischen 14 und 12 norwegischen Kronen (NOK). Doch die Erwartungen der Analysten sind positiv. Sie sehen das durchschnittliche Kursziel bei 20,50 NOK und empfehlen die Aktien überwiegend zum Kaufen oder Halten. Den aktuellen Kurs der Nel-Asa-Aktie finden Sie hier.

Wie hoch war der Umsatz von Nel Asa im zweiten Quartal 2021?

Insgesamt erlöste das Unternehmen über alle Betriebszweige hinweg 163,7 Millionen norwegische Kronen – das sind etwa 19,1 Millionen US-Dollar. Damit fiel das Ergebnis im Vorjahresvergleich um zehn Prozent höher aus.

Wie hoch war der Gewinn von Nel Asa in Q2 2021?

Nel Asa erzielte in Q2 2021 ein negatives Betriebsergebnis von umgerechnet 17,3 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust betrug etwa 36,4 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum machte das Unternehmen noch Gewinn. Den Quartalszahlen von Q2 2020 zufolge belief sich der Nettogewinn auf 69,5 Millionen US-Dollar.

Verluste sind in der Branche dabei nicht ungewöhnlich. Zum Vergleich: Konkurrent Plug Power verzeichnete einen Nettoverlust in Q2 in Höhe von 99,6 Millionen US-Dollar.

Historische Quartalszahlen von Nel Asa im Überblick

Quartal Umsatz (Mio. USD) Nettogewinn (Mio. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q2 2021 19,1 -36,4 -0,02 Q1 2021 18,2 -67,2 -0,05 Q4 2020 26,7 151,0 0,11 Q3 2020 17,2 -73,0 -0,06 Q2 2020 17,3 69,5 0,05 Q1 2020 14,7 -0,40 0

