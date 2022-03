 Reddit-Aktien: Shortseller verlieren bei Comeback von Gamestop und AMC mehr als 600 Millionen Dollar

Die einstigen Lieblingsaktien der Reddit-Trader sind zurück, mit Kursgewinnen von bis zu 30 Prozent. Kommt es bei Gamestop und AMC zu einem Short-Squeeze?

Die Aktie des Videospielehändlers ist wieder gefragt. (Foto: Reuters) Gamestop

Düsseldorf Die Aktien des Videospielehändlers Gamestop und des Kinobetreibers AMC erleben aktuell an der Wall Street ein Comeback. Gamestop-Aktien sind in den vergangenen sechs Handelstagen um mehr als 50 Prozent gestiegen, Titel von AMC um mehr als 30 Prozent. Für Gamestop ging es alleine am Dienstag um 30 Prozent aufwärts. AMC-Papiere gewannen gut 15 Prozent.

Beide Aktien gehörten im vergangenen Jahr auf dem bei Privatanlegerinnen und -anlegern beliebten Unterforum Wallstreetbets der Plattform Reddit zu den meist besprochenen Titeln. Auch aktuell wächst das Interesse wieder, wie Daten des Analysehauses Swaggystocks zeigen. Demnach war Gamestop am Dienstag die mit Abstand am häufigsten besprochene Aktie.

Im Zuge der aktuellen Rally von Gamestop und AMC profitieren aber auch andere ehemalige Wallstreetbets-Favoriten wie Koss und Bed Bath & Beyond (BBBY). Aktien des Kopfhörerherstellers Koss stiegen am Mittwoch um fast 30 Prozent. Titel des Einzelhändlers BBBY legten um zwei Prozent zu.