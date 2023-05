Rheinmetall-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende zahlt Rheinmetall?

Rheinmetall hält seine ordentliche Hauptversammlung 2023 ab. Alle wichtigen Eckdaten zur HV und Dividende 2023.

Wann findet die Rheinmetall-Hauptversammlung 2023 statt?

Die Rheinmetall-Hauptversammlung wird am 9. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Rheinmetall-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 4,30 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die Rheinmetall-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie ausgezahlt.

Wann zahlt Rheinmetall die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 12. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle Termine der Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Rheinmetall-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Wann muss ich 2023 Rheinmetall-Aktien kaufen, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Rheinmetall-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 9. Mai 2023, gekauft worden sein.

Aktuelles zu Rheinmetall

Angesichts des Ukrainekriegs ist die Auftragslage des Rüstungskonzerns in den vergangenen Monaten stark gestiegen. So profitiert das Düsseldorfer Unternehmen allen voran davon, dass Kunden ihre Munition und Waffensysteme an die Ukraine abgeben und den eigenen Bestand auffüllen wollen. Entsprechend präsentierte Rheinmetall kurz vor der Jahreshauptversammlung starke Umsatzzahlen für das erste Quartal 2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Konzernumsatz um 7,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Allerdings scheiterte das operative Ergebnis von 73 Millionen Euro um 19 Millionen an dem Vorjahreswert. Hintergrund dafür waren Verluste eines chinesischen Joint Ventures im zivilen Geschäft und der ungarischen Beteiligung 4iG für IT-Dienstleistungen.

