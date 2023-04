RTL-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die RTL-Aktie?

RTL hält seine Hauptversammlung ab. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur RTL-HV und der Dividende 2023.

Wann ist die RTL-Hauptversammlung 2023?

Die RTL-Hauptversammlung wird am 26. April 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die RTL-Dividende 2023?

Die RTL Group hat eine Dividende von 4,00 Euro pro Aktie angekündigt. Der Konzernvorstand wird die Dividende den Aktionären am Tag der Hauptversammlung vorschlagen.

Wie hoch war die RTL-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 Euro pro Aktie an die Aktionäre ausgezahlt.

Wann zahlt RTL die Dividende 2023?

RTL wird die Dividende am Dienstag, den 2. Mai 2023, auszahlen.

Wann notiert die RTL-Aktie „ex dividende“?

Am Ex-Dividenden-Tag, der Tag nach der Hauptversammlung, reduziert sich der Kurs der Aktie um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Bis wann muss ich RTL-Aktien kaufen, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende der RTL Group zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot liegen.

Aktuelles zu RTL

Zuletzt blickte das Unternehmen verhalten in die Zukunft. Aufgrund der angespannten Situation im TV-Werbemarkt rechnet der Finanzvorstand für 2023 mit einem geringfügigen Umsatzwachstum. Bereits im vergangenen Jahr stieg der Umsatz organisch lediglich um 1,6 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Dabei will der Konzern allen voran das Streaminggeschäft ausbauen, das in den vergangenen Monaten ein deutliches Nutzerwachstum verzeichnete. Wie der Konzern mitteilte, rücke auch im laufenden Jahr die Marktkonsolidierung ins Zentrum der Unternehmensstrategie. Zur RTL Group gehören mitunter RTL, VOX, RTLNitro, RTLPlus oder n-tv. Größter Mehrheitsgesellschafter mit mehr als 75 Prozent ist die Bertelsmann SE.

