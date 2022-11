Die Aktie des Rückversicherers hat eine Aufholjagd hingelegt. Das weitere Aufwärtspotenzial dürfte daher begrenzt sein. Warum die Aktie trotzdem interessant ist.

Die Aktie des Dax-Konzerns ist in den letzten Monaten kräftig gestiegen. (Foto: dpa) Munich Re-Zentrale

Frankfurt Normalerweise halte er sich zurück, die Kursentwicklung der Munich-Re-Aktie zu kommentieren, schreibt Christoph Jurecka in einem aktuellen Beitrag auf der Plattform LinkedIn. Doch für diesen Moment macht der Finanzvorstand des weltgrößten Rückversicherers eine Ausnahme: Am Dienstag kletterte das Papier erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder über die Marke von 300 Euro. Dies nach so vielen Jahren harter Arbeit zu erreichen mache ihn dankbar und stolz, Teil des Teams zu sein, so Jurecka.

In den vergangenen Monaten hat die Munich-Re-Aktie eine starke Rally hingelegt. Im März notierte sie zeitweise nur bei gut 205 Euro.

Einen Grund für die Aufholjagd sehen Analysten in der Robustheit des Geschäftsmodells auch in herausfordernden Zeiten: Hohe Naturkatastrophenschäden – vor allem verursacht durch Hurrikan Ian, der im September durch den US-Bundesstaat Florida fegte – werden die Ergebnisse der Rückversicherer in diesem Jahr deutlich belasten. Munich Re ist hier mit 1,6 Milliarden Euro betroffen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen