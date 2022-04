Rüstungskonzern Finanzinvestor KKR verkauft restliche Hensoldt-Anteile mit hohem Gewinn

KKR nutzt die jüngste Kursrally und steigt beim Rüstungskonzern Hensoldt aus. Für den Finanzinvestor war das Gesamtengagement überaus rentabel.

Rüstungswerte haben an der Börse in den vergangenen Wochen stark performt. (Foto: Getty Images) Soldaten in Augustdorf

München Der Finanzinvestor KKR hat den Höhenflug bei Aktien aus der Rüstungsbranche zum Ausstieg beim Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt genutzt. Die US-Beteiligungsfirma, die das Unternehmen aus Taufkirchen bei München im Herbst 2020 an die Börse gebracht hatte, verkaufte ihre restlichen knapp 8,8 Millionen Aktien über Nacht zum Preis von jeweils 24,50 Euro an institutionelle Investoren, wie mehrere mit der Platzierung vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag sagten. Damit erlöst KKR noch einmal rund 215 Millionen Euro.

Für die Amerikaner hat sich das Engagement bei Hensoldt gelohnt: Sie hatten die Radar-Sparte 2016 für 1,1 Milliarden Euro aus dem Airbus-Konzern herausgelöst. Mit dem Verkauf seiner Anteile hat der Finanzinvestor nach Reuters-Berechnungen mehr als 1,6 Milliarden Euro eingenommen. Die tatsächliche Rendite dürfte noch deutlich höher sein – Private-Equity-Firmen finanzieren gewöhnlich den Großteil des Kaufpreises mit Schulden, die sie den erworbenen Unternehmen aufbürden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen