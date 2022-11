Energiekonzerne wie RWE mussten sich für viel Geld neu erfinden. Jetzt spielen sie die Schlüsselrolle bei der vielleicht wichtigsten Frage der Menschheit. Das erfreut Investoren.

Anleger können mit Investments in Energieversorger wieder Kursgewinne erzielen. (Foto: dpa) Windenergieanlagen in Brandenburg

Köln Offenbar honorieren Finanzprofis den Wandel von „Europas größter Dreckschleuder“ zu einem weltweit führenden Anbieter von erneuerbaren Energien: Aktienanalysten beurteilen den Energiekonzern RWE durchweg positiv. In der Auflistung des Finanzinformationsanbieters Bloomberg empfehlen 22 Analysten die Aktie zum Kauf. Drei Experten raten, das Papier zu halten. Eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht.

Auch der Aktienkurs spiegelt die Transformation des Versorgers wider: Seit Jahren befindet sich das Papier in einem Aufwärtstrend und hat mit aktuell fast 39 Euro den im Jahr 2015 markierten Tiefstkurs von 9,20 Euro weit hinter sich gelassen. Damals entschied sich der Vorstand für den „grünen“ Weg. Für 2015 und 2016 zahlte RWE keine Dividende aus, stattdessen floss das Geld in den Ausbau erneuerbarer Energien.

Das Beispiel RWE zeigt, dass Anleger auch mit Investments in alteingesessene Energieversorger wieder Kursgewinne erzielen können; obendrauf kommen dann in der Regel die jährlichen Gewinnausschüttungen. Das Handelsblatt erklärt, was es dabei zu beachten gilt.

