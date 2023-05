SAP-Hauptversammlung Wie viel Dividende bringt die SAP-Aktie 2023?

SAP lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2023. Es soll eine Dividende geben. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur SAP-HV 2023.

Wann war die SAP-Hauptversammlung 2023?

Die SAP-Hauptversammlung 2023 findet am 11. Mai 2023 statt.

Wie hoch ist die SAP-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Dividende in Höhe von 2,05 Euro je Aktie den Aktionären von SAP vorgeschlagen.

Wie hoch war die SAP-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 2,45 Euro je Aktie.

Wann zahlt SAP die Dividende 2023?

Die Dividende wird in der Regel am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende spätestens am Dienstag, den 16. Mai 2023, an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die SAP-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der SAP-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 SAP-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 SAP-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, also am 11. Mai 2023, im Depot liegen.

Informationen zu SAP und zur Hauptversammlung

Vor drei Monaten kündigte Hasso Plattner, der Mitgründer und Aufsichtsratschef von SAP, seinen Abschied für das kommende Jahr an. Als sein Nachfolger wurde Punit Renjen, ein langjähriger Manager und früherer Chef des Beratungsunternehmens Deloitte, benannt. Indes kann sich die Spitze des Software-Unternehmens über ein erfolgreiches erstes Quartal 2023 freuen. Von Januar bis März stieg das bereinigte Betriebsergebnis um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,9 Milliarden Euro an. Der Umsatz legte ebenfalls kräftig zu und betrug im ersten Quartal 7,4 Milliarden Euro, was zehn Prozent höher war als im Vorjahreszeitraum. Christian Klein, CEO von SAP, betonte, dass nach dem Gewinnrückgang des vergangenen Jahres eine Wende gelungen sei.

Mehr: Was SAP noch zur Trendwende fehlt – Dax-Konzern im Bilanzcheck