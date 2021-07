SAP-Quartalszahlen Aktueller Umsatz und Gewinn des Softwarekonzerns SAP

Am 21. Juli 2021 präsentiert SAP seine Bilanz für das zweite Quartal. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von SAP

SAP generierte im zweiten Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 6,7 Milliarden Euro .

. Der Betriebsgewinn des Unternehmens belief sich auf 984 Millionen Euro .

. Zudem erzielte SAP einen Gewinn je Aktie von über 1,15 Euro.

Wann veröffentlicht SAP die Quartalszahlen zu Q2 2021?

Am 21. Juli 2021 hat SAP die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2021 veröffentlicht. Der Unternehmensvorstand wird die Ergebnisse im Zuge einer Telefonkonferenz ab 14.00 Uhr MESZ vorstellen – der Finanzreport ist bereits auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Wie hoch war der Umsatz von SAP im zweiten Quartal 2021?

Der Cloud-Umsatz von SAP stieg im zweiten Quartal um elf Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Über alle Betriebszweige hinweg generierte das Unternehmen einen Gesamtumsatz in Höhe von 6,7 Milliarden Euro. Damit stagnierte das Ergebnis im Vorjahresvergleich.

Wie hoch war der Gewinn von SAP in Q2 2021?

In Q2 2021 betrug der Betriebsgewinn von SAP 984 Millionen Euro. Daraus resultiert eine Umsatzrendite in Höhe von rund 14 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag in Q2 bei 1,15 Euro.

Hier finden Sie den aktuellen Kurs der SAP-Aktie, ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Historische Quartalszahlen von SAP im Überblick

Quartal Umsatz (Mrd. EUR) Nettogewinn (Mrd. EUR) Gewinn je Aktie (EUR) Q1 2021 6,4 1,0 0,88 Q4 2020 7,5 1,9 1,62 Q3 2020 6,5 1,7 1,32 Q2 2020 6,7 0,9 0,73 Q1 2020 6,5 0,8 0,68 Q4 2019 8,0 1,6 1,36 Q3 2019 6,8 1,3 1,04 Q2 2019 6,6 0,6 0,48 Q1 2019 6,1 -0,1 -0,10

