Schaeffler-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Schaeffler-Aktie?

Die Schaeffler-Hauptversammlung wurde im April abgehalten. Aktionäre erhalten eine Dividende. Alle wichtigen Fragen zur Schaeffler-Hauptversammlung 2023.

Wann war die Schaeffler-Hauptversammlung 2023?

Am 20. April 2023 fand die Schaeffler-Hauptversammlung statt.

Wie hoch ist die Schaeffler-Dividende 2023?

Die Aktionäre der Schaeffler-AG haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Vorzugsaktie beschlossen.

Wann zahlt Schaeffler die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 25. April 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Schaeffler-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Wann musste ich 2023 Schaeffler-Aktien kaufen, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Schaeffler-Dividende zu erhalten, mussten die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 20. April 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zu Schaeffler

Bereits Anfang des Jahres hatte der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verstärkte Investitionen in den USA angekündigt. Hintergrund ist das milliardenschwere Subventionspaket Inflation Reduction Act (IRA). Das IRA soll den Industriestandort USA durch Prämien und Steuervergünstigungen stärken. Damit Kunden Zugang zu den Geldern bekommen, müssen allerdings verschiedene Subventionskriterien erfüllt werden. Wie nun bekannt wurde, erfüllen Modelle der deutschen Premiumhersteller BMW und Mercedes-Benz die Anforderungen nicht.

