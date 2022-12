In Indonesien sorgt ein Bergbaukonzern für den größten Börsenerfolg des Jahres 2022. Im kommenden Jahr könnte es für Anleger in der Region ungemütlicher werden.

Das Jahr 2023 könnte eine Herausforderung für die Märkte in Südostasien werden. (Foto: Dpa) Die Börse in der thailändischen Hauptstadt Bangkok

Bangkok Den größten Börsenerfolg des Jahres haben Aktionärinnen und Aktionäre den Ressourcen einer tropischen Insel in Südostasien zu verdanken. In Kalimantan, dem indonesischen Teil von Asiens größter Insel Borneo, baut der Bergbaukonzern Adaro Minerals Kohle ab – ein Rohstoff, der angesichts der globalen Energiekrise in den vergangenen Monaten deutlich gefragter war als noch vor einem Jahr erwartet.

Als Adaro Anfang 2022 in Jakarta an die Börse ging, war ein Anteilschein für 100 indonesische Rupiah zu haben. Inzwischen ist das Papier rund 1700 Rupiah wert.

Mit einem Kursanstieg von rund 1600 Prozent wurde Adaro zur Aktie des Jahres: Von den 2800 Unternehmen, die im Weltindex des Finanzdienstes Bloomberg gelistet sind, hat seit Januar kein anderes einen höheren Kurssprung erlebt. Und die Chancen, dass sich Adaro-Investoren noch über weitere Gewinne freuen können, stehen gut.

