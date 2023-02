SDax Gute Zahlen beflügeln PVA Tepla

Die Aktie des Technologieunternehmens ist der Tagessieger im SDax. Grund dafür sind besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen.

Die PVA-Tepla-Aktie notiert inzwischen wieder auf dem Niveau von April 2022. (Foto: Moment/Getty Images) Aktienkurs

Frankfurt Mit einem Plus von in der Spitze 19 Prozent auf 27,58 Euro hat sich die Aktie von PVA Tepla am Dienstag an die Spitze des Kleinwerteindexes SDax gesetzt. Einen Teil der Gewinne gab sie zwar später wieder ab, lag aber auch nachmittags noch deutlich im Plus.

Das Technologieunternehmen, dessen Anlagen unter anderen in der Halbleiterindustrie zum Einsatz kommen, hatte am Vorabend nach Börsenschluss besser als erwartete vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt und einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Demnach dürfte das operative Ergebnis von rund 30 Millionen Euro auf 36 Millionen bis 40 Millionen Euro steigen.

Die PVA-Tepla-Aktie notiert inzwischen wieder auf dem Niveau von April 2022 und hat sich seit ihrem Zweijahrestief von unter 14 Euro im vergangenen September nahezu verdoppelt. Der Kurs der Aktie liegt aber noch deutlich unter ihrem im November 2021 erreichten Allzeithoch von mehr als 49 Euro.

