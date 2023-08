Siemens-Aktie Analyse und Prognose zum Siemens-Aktienkurs

Wie könnte sich der Kurs der Siemens-Aktie entwickeln? Welche Potentiale offenbart die aktuelle Performance – und was sollten Anleger wissen? Eine Analyse und Prognose zur Siemens-Aktie.

ARCHIV - 09.02.2023, Bayern, MŸünchen: Der Schriftzug «Siemens» vor der Firmenzentrale. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: dpa) Siemens

Aktueller Kurs

Die Siemens-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen eine solide Performance gezeigt. Am Dienstagmittag notierte die Aktie bei 138,04 Euro und damit niedriger als am vorherigen Handelstag. Seit Jahresbeginn hat das Papier einen Gewinn von 8,2 Prozent verzeichnet. Dieser Anstieg kann als Signal für das allgemeine Vertrauen der Anleger in das Wachstumspotential von Siemens interpretiert werden.

Siemens-Aktienpreis und seine Entwicklung

Der Aktienpreis von Siemens hat in den letzten Jahren eine stabile Entwicklung gezeigt. Das Allzeithoch der Aktie lag bei 167 Euro, das sie am 16. Juni 2023 erreicht hat. Um dieses Kursziel zu erreichen, müsste die Aktie noch um 20,98 Prozent zulegen.

Siemens als Unternehmen

Siemens ist ein Technologieunternehmen, das in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung tätig ist. Mit seiner Präsenz in verschiedenen Teilen der Welt, einschließlich Europa, Amerika, Asien und Australien, ist Siemens ein globaler Akteur in seiner Branche.

Expertenmeinung zur Siemens-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat Siemens nach den jüngsten Kursverlusten von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel auf 170 Euro belassen. In einer Studie, die am Montag veröffentlicht wurde, betonte der Analyst Philip Buller, dass die übermäßige Reaktion des Marktes auf die Normalisierung der Auftragslage bei dem Industriekonzern eine attraktive Gelegenheit zum Einstieg bietet, wobei die langfristigen Perspektiven weiterhin hervorragend bleiben.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach der Berichtssaison der europäischen Industriebranche auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 185 Euro belassen.

Momentum der Siemens-Aktie

Das Momentum der Siemens-Aktie, berechnet auf 14 Tage, liegt bei 92,5. Werte über 100 stehen für einen positiven Trend, Werte darunter für einen negativen. Seit Jahresbeginn zeigt die Aktie jedoch einen positiven Trend.

Die relative Stärke der Siemens-Aktie

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Wallace Wilder liegt für die Siemens-Aktie derzeit bei 16,31. Werte von über 70 weisen darauf hin, dass die Aktie überkauft und damit überbewertet ist, Werte von unter 30 signalisieren ein überverkauftes Wertpapier. Nach diesem Indikator wäre die Siemens-Aktie also klar unterbewertet.

Gründe für den Anstieg des Siemens-Aktienkurses

Der Anstieg des Siemens-Aktienkurses kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Einer davon ist das stabile Wachstum des Unternehmens, das sich in seinen jüngsten Gewinnzahlen widerspiegelt.

Ein anderer Grund ist das stabile Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) stellt einen bedeutsamen Wert dar. Eine Aktie wird als umso kostengünstiger betrachtet, je niedriger dieses Verhältnis ausfällt. Kürzlich gab Siemens bekannt, dass der Gewinn je Aktie bei 10,90 Euro liegt. Angesichts des aktuellen Kurses von 138,04 Euro resultiert daraus ein derzeitiges KGV von 12,66. Somit zeigt sich, dass die Bewertung weder ausgesprochen preiswert noch außergewöhnlich teuer ist. Ein mittleres KGV deutet außerdem darauf hin, dass die Börse für die Siemens-Aktie weder ein übermäßiges noch ein sehr geringes Wachstum des Gewinns erwartet. Diese Tatsache kann die Aktie für jene Anleger attraktiv gestalten, die an stabilen Investitionen interessiert sind.

Anzahl der Siemens-Aktien

Derzeit gibt es insgesamt 800.000.000 Siemens-Aktien. Bei dem aktuellen Kurs hat das Unternehmen einen Wert von mehr als 111 Milliarden Euro (Marktkapitalisierung).

Sollte man die Siemens-Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens-Aktie eine gute Investition ist, hängt von vielen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Daten spielen auch andere Faktoren eine Rolle, wie die Entwicklung der Branche und die Qualität des Managements.

