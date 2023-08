Siemens-Energy-Aktie Chart, Analyse und Prognose zum Siemens-Energy-Aktienkurs

Seit Monaten ist die Siemens-Energy-Aktie auf Talfahrt. Wie könnte sich der Kurs künftig entwickeln? Welche Potentiale offenbart die aktuelle Performance – und was sollten Anleger wissen? Eine Analyse und Prognose.

Risikohinweis

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Aktuelle Daten und Kursentwicklungen zur Siemens-Energy-Aktie

Die Siemens-Energy-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen negativ entwickelt – und scheint sich gegenwärtig nicht zu erholen. Zwar konnte das Papier am aktuellen Handelstag einen leichten Kursanstieg verzeichnen und notiert nun bei 13,08 Euro. Dennoch ist die Aktie im Vergleich zur Vorwoche um rund 2,5 Prozent günstiger geworden. Auf Jahressicht beträgt das Minus sogar 14 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie einen Verlust von 23,91 Prozent verbucht.

Momentum der Siemens-Energy-Aktie

Das Momentum für die vergangenen 14 Tage liegt bei 90,9. Werte über 100 deuten auf einen positiven Trend hin, Werte unter 100 auf einen negativen.

Relative Stärke der Siemens-Energy-Aktie

Der Relative Stärke Index (RSI) von Wallace Wilder liegt für die Siemens-Energy-Aktie aktuell bei 10,9. Werte von über 70 weisen darauf hin, dass die Aktie überkauft und damit überbewertet ist, Werte von unter 30 sprechen für ein überverkauftes Wertpapier. Nach diesem Indikator ist die Siemens-Energy-Aktie also unterbewertet.

Verluste des Unternehmens

Siemens Energy hatte im abgelaufenen Quartal einen Verlust von knapp drei Milliarden Euro verbucht. Hintergrund sind in erster Linie Rückstellungen für die Windkrafttochter Siemens Gamesa, die mit Qualitätsproblemen an Rotorblättern und Lagern zu kämpfen hat. Im Gesamtjahr 2023 rechnet Siemens Energy mit 4,5 Milliarden Euro Verlust.

Die Anzahl der Siemens-Energy-Aktien

Derzeit gibt es 799.309.712 Siemens-Energy-Aktien. Bei dem aktuellen Kurs ist das Unternehmen damit 10.450.970.252 Euro wert. Der Börsenumsatz betrug heute bisher 206.845 Aktien. Durchschnittlich werden pro Handelstag 3.351.432 Aktien gekauft und verkauft.

>> Mehr zum Thema Siemens Energy:

Sollte man die Siemens-Energy-Aktie jetzt kaufen?

Ein oft zitiertes Börsensprichwort lautet: „The trend is your friend“. Frei übersetzt: Eine Aktie, die in der Vergangenheit stark gestiegen oder gefallen ist, wird wahrscheinlich auch in der Zukunft weiter steigen bzw. fallen. Aktuell zeigt der Trend der Siemens-Energy-Aktie nach unten.

Ob das Papier eine gute Investition ist, hängt zudem von mehreren Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Daten spielen auch die Entwicklungen innerhalb der Branche sowie die Qualität des Managements eine Rolle.

Mehr: Krise bei Siemens Energy drückt Gewinne von Siemens