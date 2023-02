Siemens Hauptversammlung 2023 Ergebnisse der HV: So viel Dividende zahlt die Siemens AG

Siemens-Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur HV 2023, zur Aktie und zur Dividende.

Wann fand die Siemens-Hauptversammlung 2023 statt?

Die Siemens-Hauptversammlung fand am 9. Februar 2023 in virtueller Form statt. Die HV begann um 10 Uhr.

Wie hoch ist die Siemens-Dividende 2023?

Vorstand und Aufsichtsrat der Siemens AG haben für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) eine Dividende von 4,25 Euro für die dividendenberechtigte Stückaktie vorgeschlagen. Diese wurde anschließend von den Aktionären und Aktionärinnen beschlossen. Damit steigt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 25 Cent.

Wie hoch war die Siemens-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2020/2021 betrug 4,00 Euro.

Wann zahlt Siemens die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 14. Februar 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden sofern die Aktionäre den Dividendenvorschlag beschließen.

Wann notiert die Siemens-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.

Bis wann musste ich Siemens-Aktien kaufen, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2021/2022 Siemens-Dividende zu erhalten, mussten die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 09. Februar 2023, im Depot verbucht worden sein.

Ich besitze Siemens-Aktien am Tag der HV und verkaufe sie ex-Dividende einen Tag später. Erhalte ich Dividende?

Ja. Wer am Tag der Hauptversammlung zum Handelsschluss Siemens-Aktien hält, bekommt dafür auch die Dividende. Erst am neuen Handelstag wird die Aktie ex-Dividende gehandelt. Veräußern Anleger ihre Aktien dann, erhalten sie die Dividende dennoch, da sie die Aktie am Tag der Hauptversammlung im Depot hatten.

Aktuelles zu Siemens:

Während der Großteil der Geschäftsbereiche Siemens Fortschritte machen, kassierte der Dax-Konzern zuletzt die Ergebnisprognose der Siemens-Energy-Tochter Gamesa für das laufende Geschäftsjahr.

Einen Einbruch verzeichnete zudem das Coronatest-Geschäft der Sparte Siemens Healthineers, was Anleger jedoch nicht davon abhielt zuzugreifen, sodass das Stammgeschäft insgesamt noch ordentlich verlief.